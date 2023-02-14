بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.



مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرم سموه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.