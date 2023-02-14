وقّعت جمعية الهلال الأحمر اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقيمة مليون دولار لمساعدة المتضررين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاء من الشمال السوري.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح لـ«كونا» إن الاتفاقية تنص على توصيل المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء في سورية، مبينا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للجمعية واستمرارا للرسالة التنموية الكويتية في المجال الإنساني.



واضاف أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لاسيما مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما لها من إسهامات إنسانية في إغاثة المنكوبين في شتى بقاع العالم.



من جانبه، أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو في تصريح مماثل لـ«كونا» أهمية الاتفاقية في تلبية الحاجات الملحة للسوريين المتضررين من الزلزال والذين يعانون من أوضاع مأساوية.



وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في التخفيف عن معاناة المتضررين اثر الزلزال المدمر في سورية بالفترة الراهنة، مشيدا بدور الهلال الأحمر الكويتي وشراكته التي من شأنها توفير مساعدات إنسانية حيوية لآلاف المتضررين.



وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين في داخل وخارج سورية.