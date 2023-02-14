وقّع المعهد العربي للتخطيط مذكرة تفاهم مع منظمة تنمية المرأة في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في جمهورية مصر العربية لتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون في تدعيم جهود التنمية بشكل عام. وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د بدر مال الله في تصريح لـ«كونا» إن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمعهد، مبينا أن هذه المجالات تدعم تنمية المرأة في الوطن العربي بشكل خاص.



وأضاف مال الله أن هذه المذكرة تهدف إلى بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدراسات والدعم الفني والبحوث والملتقيات والحلقات النقاشية وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات والمحاضرات العامة فيما يتعلق في مجال المرأة في الدول العربية والإسلامية.



وأوضح أن المذكرة تشمل أوجه تعاون ومشاركة العاملين في المنظمة في البرامج التي ينفذها المعهد ضمن خطته السنوية والتعاون لتنفيذ برامج تدريبية للمنظمة وتبادل الدعوات بين الطرفين للمشاركة في الفعاليات التي ينفذها كل طرف.



بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي أفنان الشعيبي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الشراكة مع المعهد العربي للتخطيط هي خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف منظمة تنمية المرأة في المنطقة.