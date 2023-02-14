استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة م.خالد عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية بالإنابة مازن الناهض، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة.



مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته وافر الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرم سموه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.