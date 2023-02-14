

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورشة عمل متخصصة في البث عبر الهاتف النقال بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب في الكويت، وذلك تماشيا مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات في stc، الذي يركز بشكل خاص على القطاعات التعليمية وريادة الأعمال. وتعد ورشة العمل أيضا بمنزلة مفهوم مبتكر تم إطلاقه في إطار احتفالات الشركة بالأعياد الوطنية في شهر فبراير.



وبقيادة الخبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية هند الناهض، هدفت ورشة عمل البث عبر الهاتف النقال إلى تزويد الحضور بمقدمة شاملة عن رواية القصص والبرامج الحوارية الصوتية. وتناولت الورشة المراحل المختلفة في إطلاق البودكاست والتي شملت التخطيط والإعداد والإنتاج والتسجيل، وأخيرا مرحلة النشر والتسويق.



وبالإضافة إلى عرض المراحل المختلفة لإطلاق البودكاست، استعرضت الناهض للحضور سبل تحديد الجمهور المستهدف، والاستخدام الفعال للتعليقات الصوتية، وكيفية تحميل وإدارة صفحة البودكاست من خلال الجهاز النقال، بالإضافة إلى النصائح والحيل الإضافية التي يمكن أن تساعد الصحافيين الطموحين لإتقان حرفتهم.



وخلال الورشة، قدم أحمد النويبت مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، نبذة تعريفية للحضور بخصوص منصة الشركة الترفيهية stc TV، وأشار الى المميزات التي تتمتع بها المنصة بدءا من المجموعة المتنوعة من الميزات والبرامج الترفيهية التي يمكن أن تلهم الحضور عندما يتعلمون المزيد عن البث عبر الهاتف Mobile Podcasting.



وأوضحت stc في بيان لها أن إطلاق الورشة يأتي انسجاما مع برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة stc وتزامنا كذلك مع احتفالات الشركة لشهر فبراير، لافتة إلى ان حملة احتفالات فبراير بدأت مطلع الشهر من خلال إطلاق المبادرة الأولى لها والمتمثلة في ورشة عمل التصوير الاحترافي التي تم تنظيمها بالتعاون مع منصة التعليم الإلكتروني الرائدة على الإنترنت «دورات». واستكمالا لأنشطتها وبرامجها في إطار الحملة، تخطط stc لمواصلة استضافة مثل هذه المبادرة طوال شهر فبراير بما سهم في تمكين جيل الشباب.



وتلتزم stc بتمكين جيل الشباب من خلال تطوير فهمهم لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم والبناء على إمكاناتهم الإبداعية، حيث يمكن أن يؤثر تبني الأدوات والمنصات الرقمية المتاحة للجمهور بشكل إيجابي على جيل الشباب في متابعة مسار من شأنه أن يعزز أنماط حياتهم.



وأضافت الشركة أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو المساعدة في تزويد أصحاب البودكاست والصحافيين الطموحين بالأدوات اللازمة التي يحتاجون اليها لتطوير المشاريع الرقمية ذات الصلة. ومن خلال ورش العمل التدريبية العملية نأمل في تعزيز مهمتها المتمثلة في تعزيز التفكير الإبداعي داخل المجتمع وتعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال المبادرات التي تركز على التكنولوجيا مثل البودكاست.