

في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم خدمات ومنتجات متطورة لمختلف شرائح العملاء، يحرص بنك الخليج على تقديم خدمات نوعية لعملاء إدارة الثروات، تناسب مع احتياجاتهم وتتماشى مع أسلوب حياتهم، وتساهم في استقطاب المزيد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزا.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات الذي تولى منصبه حديثا سطام المرزوق: في إطار استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، تواصل إدارة الثروات مساعيها لتوفير خدمات مصرفية خاصة ومميزة لعملائها، تساهم في توطيد العلاقة بين البنك وعملائه المميزين، من خلال استطلاع ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية بشكل مستمر.



وأشار إلى أن بنك الخليج خصص لعملائه المميزين أحدث فروعه في برج الكريستال، المزود بأحدث التقنيات التكنولوجية مصرفيا، ليضمن لهم الخصوصية والراحة وسرعة الإنجاز.

وأضاف: نتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء إدارة الثروات وتمكنهم من إجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر.



ولفت إلى أن عميل إدارة الثروات الخاصة يحظى بمدير حساب شخصي يهتم بإدارة جميع الاحتياجات المصرفية له، ويزوده بالحلول المالية والاستثمارية التي تحقق أهدافه وتحافظ على ثروته وتساهم في تنميها، علما أن مدير الحساب يكون على أهبة الاستعداد في التواصل مع العميل وزيارته بشكل مستمر، كما يحصلون على بطاقة السحب الآلي التي تتيح الدخول لصالات المطارات، وتوفر خصومات عند حجز تذاكر السفر والفنادق، وكذلك يمكنهم الحصول على بطاقة ائتمانية (فيزا إنفينيت أو ماستركارد وورلد) تمنحهم تأمينا شاملا على الحوادث والسفر، وتتيح لهم الدخول لصالات المطارات، وخدمة Dine & Fly لخصومات المطاعم، وخدمة الكونسيرج المحلية، إلى جانب برنامج نقاط وخصومات الخليج والعديد من المزايا الأخرى.



وبين أن إدارة الثروات في بنك الخليج تم تأسيسها عام 2010، لتناسب حاجات هؤلاء العملاء وتلبي رغباتهم المصرفية بالشكل الذي يرضيهم ويتماشى مع أسلوب حياتهم، وشهدت خلال العقد الماضي الكثير من التطوير والخدمات المتميزة.