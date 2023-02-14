

اكتشاف العامل الرئيسي المسبب لمرض الكبد الدهني



اكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة فيرجينيا العامل الرئيسي المسبب لتطور مرض الكبد الدهني وتشير مجلة Genome Research إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن نوى الخلايا يمكن أن تتجعد، وهذا مرتبطة به أمراض التمثيل الغذائي مثل داء السكري والكبد الدهني وحتى الشيخوخة.



واكتشف الباحثون في الدراسة الجديدة أن ظهور التجعد على الصفيحة النووية يؤثر في نشاط الجينات المسؤولة عن تراكم الدهون. فعندما تصبح هذه الجينات نشطة جدا تتراكم كمية كبيرة من الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.



ووفقا للعلماء لا يوجد في الوقت الحاضر علاج للكبد الدهني، ولا توجد طريقة لتقسيم المرضى إلى مجموعات معرضة للخطر، لذلك فإن هذه النتائج قد تؤدي إلى تحسين تقسيم المرضى وابتكار علاج جديد خال من الآثار الجانبية، حيث تؤدي استعادة وظيفة الصفيحة إلى إعادة الخلية إلى حالتها الطبيعية التي تتوافق مع التعبير الجيني.

المصدر: «لينتا. رو»