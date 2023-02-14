

يحيى حميدان



استعاد القادسية نغمة الانتصارات بعد فوزه الكبير على ضيفه النصر 5-1 مساء أمس على ستاد «محمد الحمد» في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وقفز «الأصفر» من المركز الثامن إلى الرابع مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثالث كاظمة، الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تراجع النصر للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.



البداية كانت قوية من جانب النصر بعدما أطلق جناحه الأيسر محمد دحام كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة العلوية لحارس القادسية خالد الرشيدي، قبل أن يشتتها الدفاع (4).



ورد «الأصفر» بقوة بتسجيله هدف السبق عن طريق نايف زويد بعد تمريرة مثالية من عيد الرشيدي (7).



وسيطر الفريق «القدساوي» بعد ذلك على الملعب، وتحصل على مجموعة فرص سهلة لتعزيز التقدم من الأردني محمود المرضي والمالي ابراهيما تانديا وزويد، الا أنها لم تترجم إلى أهداف بالشكل السليم.



وزادت معاناة النصر بعد طرد لاعب الارتكاز خالد المطيري لحصوله على الانذار الثاني لدخوله العنيف على ظهير القادسية الأيمن راشد الدوسري (41)، وهي البطاقة الحمراء السابعة لـ «العنابي» هذا الموسم.



واستغل القادسية النقص العددي بأفضل شكل بتسجيله الهدف الثاني من زويد ايضا بعدما تلقى تمريرة مرسومة من عزيز نصاري (45).



وقبل بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب «العنابي» محمد المشعان تبديلا دفاعيا عبر الزج بالعائد بعد غياب طويل السوري عمرو الميداني بدلا من زيد زكريا.



وقلص مهاجم النصر، البرازيلي غوستافو ألميدا، الفارق بعد تعامله الجيد لتشتيت خاطئ للكرة من لاعب القادسية عبدالله الشمالي (48).



وأعاد المرضي الفارق لسابق عهده اثر تلاعبه بمدافع «العنابي» العاجي أدو روبن ووضع الكرة بذكاء في شباك الحارس خليفة رحيل محرزا الهدف الثالث لـ «الأصفر» (59).



وسجل المتألق تانديا هدفا قدساويا رابعا لمتابعته للكرة العائدة من الحارس رحيل (79).



ووضع البديل العاجي مامادو سورو بصمته بتسجيله الهدف الخامس (90).