

ناصر العنزي



تتواصل المنافسة بين فرق دوري زين للدرجة الممتازة بعد أن دخلت البطولة مراحلها الحاسمة، حيث تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الـ 14، حيث يلتقي في الأولى الكويت المتصدر بـ 26 نقطة مع الفحيحيل برصيد 16 نقطة على ستاد جابر الدولي، وفي المباراة الثانية يستضيف كاظمة «الجريح» بـ 19 نقطة على ملعبه الصداقة والسلام السالمية «المحبط» بـ 16 نقطة في محاولة منهما لخطف النقاط الثلاثة والبقاء في المراتب المتقدمة.



ويدخل الكويت مواجهة الليلة لتأكيد جدارته في الصدارة بعدما حافظ عليها في الجولات السابقة وآخرها فوزه الصعب على الساحل 2-1 في الجولة الماضية، والأبيض مرشح لاجتياز خصمه اليوم لما يملكه المدرب علي عاشور من عناصر أساسية متميزة وعناصر لا تقل شأنا عنهم في الاحتياط، وعلى المدرب تنبيه لاعبيه للتركيز في التعامل مع الفرص المتاحة بعدما أهدروا فرصا كثيرة في المباريات الماضية وخصوصا أمام الساحل.



أما الفحيحيل فما زالت حظوظه قائمة لحجز مقعد في المراكز الأولى الـ 6 بعدما تعادل مع السالمية 2-2 في الجولة الماضية، ويحسب لمدربه فراس الخطيب أنه أضاف جديدا لهوية فريقه الهجومية حيث سجل 19 هدفا حتى الآن.



وفي مواجهة كاظمة والسالمية فإن البرتقالي تلقى خسارة ثقيلة من النصر 1-4 في الجولة الماضية لكنه ما زال محافظا على مركزه الثالث، ولا شك أنها خسارة غير متوقعة تتطلب معالجتها من المدرب ايلي ستان ولاعبيه.



من جانبه، فإن السالمية يسعى إلى الفوز للخروج من حالة الإحباط التي أصابته بعد خسارته نهائي كأس سمو ولي العهد، وتعادله مع الفحيحيل 2-2 في الجولة الماضية وأخرت مركزه إلى السادس.