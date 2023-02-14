

يحيى حميدان



حول فريق الكرة بنادي خيطان تدريباته إلى الملاعب الفرعية لستاد جابر مؤقتا بسبب دخول ستاده الرئيسي في الصيانة خلال الفترة الحالية.

وتسببت أرضية ستاد ناصر العصيمي في العديد من الإصابات لـ «الأحمر والأسود»، لتطلب إدارة النادي إجراء الصيانة اللازمة عليه ونقل التدريبات الى مكان آخر.

وأدى خيطان تدريباته في صالة الحديد مساء أول من أمس، قبل أن يتدرب على ملاعب ستاد جابر الفرعية أمس.

وجنب الجدول خوض «الأحمر والأسود» للجولة الـ 11 من دوري «زين» للدرجة الأولى المقررة الخميس، على أن يواجه برقان في 25 الجاري بالجولة الـ 12.

ولا يعاني خيطان من إصابات مقلقة في الوقت الحالي، حيث يتلقى مجموعة من اللاعبين التأهيل اللازم تحت متابعة الجهاز الطبي ومدرب اللياقة. ويشكو الجناح الهجومي محمد عبيد من إصابة في انكل القدم، والمحترف الأردني خالد عصام من إصابة في وتر الركبة الخارجي، والبرازيلي وليام كورديرو من شد بسيط وحصل على الراحة اللازمة ودخل للتدريبات في الأيام الماضية بصفة طبيعية.

وسيكون عبيد وعصام جاهزين للقاء برقان. وأجرى حارس المرمى أحمد الدوسري عملية جراحية في الرباط الصليبي قبل أيام ستغيبه عن جميع منافسات الموسم الحالي بعدما أصيب في أبريل الماضي، على أن يدخل التدريبات الاستعدادية في الصيف المقبل للموسم الجديد.

وقد قامت إدارة النادي بجلب الحارس محمد الحسينان من النصر خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ليكون داعما للحارس الشاب أسامة العنزي.



ويحتل «الأحمر والأسود» المركز الثالث في ترتيب «دوري المظاليم» برصيد 10 نقاط خلف المتصدر الشباب (20 نقطة) واليرموك صاحب المركز الثاني بـ (15 نقطة).