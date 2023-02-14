

تشهد اليوم الثلاثاء منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الجولة الثانية لدوري الطائرة، حيث تلتقي كلية بوكسهل مع كلية الكويتي التقنية وجامعة الكويت مع الجامعة الأمريكية ضمن المجموعة الثانية بعدما انطلقت المنافسات أمس بإقامة مباراتي المجموعة الأولى، حيث سيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي ومن بعدها يلتقي الفائزان على لقب البطولة.



من جهة أخرى، ضربت كلية القانون موعدا مع جامعة الخليج خلال منافسات دور الثمانية لدوري البادل بعدما حققت كلية القانون الفوز على أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بينما تغلب جامعة الخليج على الجامعة الأسترالية، فيما تتقابل الجامعة الأمريكية في الكويت مع الجامعة الدولية للعلوم التي نجحت في تجاوز كلية الجونكوين، ونجح لاعبو كلية الكويت التقنية في عبور كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ليلتقي الجامعة الأمريكية الدولية.



وفي آخر مواجهات دور الثمانية، يتقابل الجامعة العربية المفتوحة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقد جنبت القرعة الفريقان من مواجهات الدور التمهيدي حسب نظام البطولة.



إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة العليا للدورة للشؤون الإدارية فهد الخليفة أن منافسات الدور التمهيدي الأول للبادل شهد منافسات قوية من اللاعبين خاصة أن هناك مباريات حسمت في الأشواط الترجيحية بعد تعادل الفريقين في الأشواط، مضيفا: من التوقع أن ترتفع المنافسة في دور الثمانية والدور قبل النهائي خاصة ان الجامعة العربية المفتوحة والتطبيقي جنبتهما القرعة من خوض مواجهات الدور التمهيدي والأمر نفسه بالنسبة للجامعة الأمريكية في الكويت، وبيّن الخليفة ان النسخة الثانية للدورة تلقى كل الدعم من قبل مجلس إدارة الاتحاد المدرسي برئاسة فيصل المقصيد رئيس اللجنة العليا الذي طالب أعضاء اللجان الفنية بتوفير كل الأمور التي تسهم في ارتفاع مستوى اللاعبين الفني والبدني.