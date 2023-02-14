

في خطوة جديدة من الفنانة أصالة للدفاع عن نفسها أمام اتهامها المتكرر بتجاهل معاناة مواطنيها من سورية عقب مأساة الزلزال، ردت على الانتقاد الموجه لها عقب تقديم حفل جديد في دبي، مؤكدة أن مهمتها ورسالتها الأولى هي إسعاد المقهورين.



وأضافت أصالة في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «رسالتي في الغناء إسعاد المجتمع الحزين المقهور الذي أنا واحدة منه، ولولاهم الدنيا هتكون صعبة، ولازم نسهل الدنيا بالفن، حتى الناس إللي ضدي عارفة إن عندهم قلب، ولكن لا يعرفوا يهاجروا بالحب، وحتى الناس إللي بتهاجمني في مفتاح لقلبهم».



وكشفت أصالة عن كواليس الحفل الذي أقيم في دبي مؤخرا، وتبرعت بكامل أجرها عنه لصالح ضحايا الزلازال، وقالت عبر حسابها في «فيسبوك»: «مرات بيكون فيه ليالي وكأنها هربانة من حلم، وبما إننا محاطين بالكوابيس والآلام وواقعنا عم شفا حفرة من الانهيار، وغرقانين ببحر هموم ما بين إمبارح واليوم حتى بكره، صرنا بحاجة قشة نتعلق فيها بلكي بتوصلنا على شي بر».



وأضافت: «مبارح ماكنا أنا وفرقتي لحالنا عالمسرح عم نقدم مساعدة نفسية إلنا وننقلها للموجودين، كلنا حسينا إننا بوسط حشد من أرواح طاهرة عم تعزف معنا وتغني وعلينا ورحنا بعيد وتركنا بمطرحنا الهم أمانة لنرتاح ونرجع تقوى علينا نلاقي له حل ودائما الحلول ما بتنوجد إلا لما نهدى شوي».



واختتمت منشورها قائلة: «بدعي ربي يجمعني بحبايبي وأهلي بوطني الغالي قريب، وطالما مازال الخير موجود الأمل دائما موجود، شكرا دبي على وجودك زهرة نشوفها ونستمتع فيها مصدر أمان وسعادة للعالم أجمع».