

القاهرة - محمد صلاح



بدأت أسرة مسلسل «كشف مستعجل» تصوير أول مشاهدهم بحضور أبطال العمل: مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن (توتا) وهنادي مهنى، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي، وإلهام وجدي، وايمي طلعت ذكريا.



والعمل مكون من 15 حلقة، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج شادي الرملي، ويدور حول طبيبين نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، وتجسد هنادي مهنى خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبدالرحمن وتعمل ممثلة، والمقرر عرضه حصريا على منصة «Watch it» الرقمية في شهر رمضان المقبل. وطلبت شركة الإنتاج والمخرج من طاقم المسلسل عدم الارتباط بأعمال أخرى حتى يتم الانتهاء من التصوير بشكل سريع وفى زمن قياسي.