

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير جاسم النبهان ان الفنان الكويتي له دور بارز في العمل الإنساني في الكويت وخارجها، وقال: نقدم مسرحيات ويذهب «ريع» بعض العروض الى إخواننا المحتاجين، كما توجد تبرعات شخصية بيننا يتم توجيهها لحالات إنسانية، وأيضا نقوم بحملات خيرية كثيرة في الدول الاخرى، واليوم نتشارك في مساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، وأتمنى من الله ان يمن على إخواننا في البلدين بالأمن والأمان، وان يرحم الموتى، ويشفي المصابين.



وأضاف النبهان: الكويت اهل فزعة، وديرتنا ديرة خير، والخير الذي عندنا يصل الى كل انسان في العالم يكون محتاجا بعيدا عن الجنسية أو اللغة او الدين، ستجدنا في المقدمة لمساعدة اي أحد يمر بمشكلة معينة، فهذا ما تربينا عليه، وعمل الخير مغروس بداخلنا، مشيدا بالحملة الرسمية التي تمت في الكويت لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا وبالإقبال الكبير من أهل الكويت كبارا وشبابا وصغارا الذين سارعوا جميعا لفعل الخير، مستطردا في تصريحات تلفزيونية: نحن كفنانين جزء من المجتمع «وأي شيء إنساني يؤثر فينا»، وكثيرون منا تبرعوا عينيا وماديا، مؤكدا ان العمل الإنساني فقط هو المتحكم في هذا الموقف الصعب.



يذكر ان الفنان القدير جاسم النبهان انتهى الفترة القليلة الماضية من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «البوشية»، تأليف الكاتب فايز العامر، إخراج حسين أبل، ويشاركه البطولة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: عبدالرحمن العقل، محمد جابر، محمد الصيرفي، شهاب حاجية، محمد الحملي، عبدالله الخضر، مشاري المجيبل، سلمى سالم، وغيرهم، كما يشارك النبهان في مسلسل «كذبة ابريل» المقرر عرضه ايضا في رمضان المقبل، والعمل تأليف الكاتب عبدالرحمن اشكناني، إخراج حسين الحليبي، ومعه في البطولة العديد من النجوم، مثل: زهرة عرفات، عبير أحمد، مي البلوشي، عبدالله بهمن، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، شوق الهادي، عبدالله المسلم، سارة صلاح، محمد ذياب، وآخرين.