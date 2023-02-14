

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها ستواصل تصوير مسلسلها «أرواح خفية» الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء عرض مسرحيتها «كازينو بديعة» والذي من المقرر أن يمتد إلى عيد الفطر المقبل، وقالت، حسب مجلة «لها»، إن تصوير المسلسل توقف خلال الفترة الحالية، لتعاود تصوير مشاهدها فيه عقب الشهر الفضيل، لاسيما انه سيعرض خارج السباق الرمضاني.



وكانت سمية قد أعلنت عن تقديمها «أرواح خفية» عبر إحدى المنصات، في الوقت الذي كانت تصور فيه دورها في فيلم «التاروت»، وتجري بروفات مسرحية «كازينو بديعة»، وكشفت أن وفاة والدتها صدمتها وأثرت سلبا في نفسيتها، ما دفعها للابتعاد عن الساحة الفنية، إلا أنها قررت الانشغال بالعمل حتى تستطيع الخروج من تلك الحالة، فقبلت بكل الأعمال التي عرضت عليها، وكان هذا سبب النشاط الفني الذي تعيشه حاليا.



وكانت سمية الخشاب قد انتهت أخيرا من تصوير دورها في فيلمها الجديد «التاروت»، والذي تشاركها في بطولته الفنانة رانيا يوسف، ومن المنتظر أن يعرض في عيد الفطر المقبل، وتعود به سمية إلى السينما بعد غياب أربع سنوات، والفيلم هو التعاون الثاني بين سمية ورانيا، بعد مضي 20 عاما على مشاركتهما معا في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وهو فيلم يعتمد على الإثارة والتشويق، من إخراج إبرام نشأت.