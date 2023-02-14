

مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل حلقات مسلسل «القصة» بعد النجاح الذي حققه في نسخه السابقة، حيث سيكون الفنان القدير د.طارق العلي بطل النسخة السادسة من هذا العمل الذي كتبه محمد الكندري، ومن إخراج محمد جمال الشطي، وتمثيل حسن ابراهيم وعبدالمحسن العمر وإيمان فيصل وعلي الحسيني وآخرين.



تسجيل المسلسل حضره الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع ومراقب شؤون البرامج إبراهيم ماتقي، والعمل يطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية تجمع بين الخيال والواقع وكوميديا الموقف، ولا تخلو أحداثه من بث القيم والرسائل الهادفة في كل حلقة من حلقاته التي تبث عبر إذاعة البرنامج العام بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.