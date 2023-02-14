

بيروت - بولين فاضل



أن يكون الفنانون في لبنان قد أحيوا حفلاتهم في «عيد الحب» أو لا؟ كان سؤالا يستحق الطرح، والإجابة الأبرز أتت من الفنان راغب علامة الذي كان في طليعة الداعين إلى عدم إلغاء أي حفلة أو نشاط فني، وتوجه الى الفنانين بالقول: «ما توقفوا شغل، لأنكم إذا توقفتم لن تعيدوا الأمور الى ما كانت عليه قبل الفاجعة، إذا عملتم، استطعتم المساعدة كل من موقعه، وكل ما يمكن أن نفعله هو أن نساعد ونساعد ونساعد، وأنا هنا جاهز لتبني طفل أو طفلين أو أكثر ممن أصبحوا من دون أهل، لاسيما الرضع منهم، وعلى ثقة بأن سائر الفنانين حاضرون لفعل الأمر نفسه».



بهذا المعنى، أبقت الفنانة إليسا على التزاماتها فأحيت حفلة «عيد الحب» على خشبة مسرح كازينو لبنان الى جانب الفنان مروان خوري، وهي عللت قرارها هذا بالقول: «إن الموسيقى هي المتنفس الوحيد المتبقي أمامنا في الأزمات، وصحيح أننا ندعو الله ليكون الى جانب كل الناس بعد الذي حصل ويمدهم بالصبر، غير أننا ندعو الله أيضا ليحمي لبنان الذي أكل نصيبه من الكوارث والأزمات وما عاد بمقدوره أن يحتمل أكثر، لذا دعونا اليوم نفرح ونغني لأن هذا من حقنا».



بدورها، أبقت الفنانة نانسي عجرم على حفلتها المقررة، فغنت الحب في بيروت الى جانب وائل كفوري، وقالت إنها لا يمكن أن تنسى الألم الذي يسكن الجميع ولا يمكن إلا أن تفكر بما حدث، وتابعت: «رغم كل شيء نحن شعب يحب أن يعيش ويحتفل بالحياة، ولهذا السبب سأغني للحاضرين وأفرح معهم».



في المقابل، ألغت الفنانة مايا دياب حفلاتها المقررة في «عيد الحب» بكل من دبي ولبنان، فيما خالفها الفنان ملحم زين الرأي وأحيا حفلته في لبنان بالرغم من أنه عاش الإرباك والحيرة بين الإبقاء على حفلته أو إلغائها قبل أن يرسو قراره على إحياء الحفلة لأن الإلغاء كما قال لا يفيد أحدا بل على العكس يمكن لهذه الحفلات أن تساعد في مكان ما.