

نجح فرسان الكويت في تقديم مستوى مميز ضمن نهائيات المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت في إمارة الشارقة بالإمارات لفئة الأطفال والناشئين والشباب، حيث شارك 11 فارسا وفارسة.



وشارك في فئة الأطفال الفرسان علي الخرافي وعلي المليفي وفيصل الخنيني، حيث نجح علي الخرافي في تحقيق المركز الرابع بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان. وفي فئة الناشئين شاركت كل من: دلال صفر وحسين الخرافي وماضي الخميس، وقد نجح الخميس في تحقيق المركز الثالث فيما تمكن زميله حسين الخرافي من الفوز بالمركز الرابع. كما شارك في فئة الشباب الفارسة مسك المرشود والفارس محمد المرشود.



وقد حرص المدير الفني للاتحاد الكويتي للفروسية رئيس المجموعة الإقليمية الرابعة عضو الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد الجاسم بالتواجد مع الفرسان لدعمهم. كما هنأ رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات وأعضاء مجلس الإدارة فرسان الكويت لتحقيقهم نتائج طيبة في هذه البطولة الدولية المهمة، متوقعا المزيد من النتائج المميزة في البطولات المقبلة.