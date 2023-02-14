

تقام اليوم مباراتان ضمن الأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي كاظمة صاحب الـ8 نقاط مع القرين برصيد نقطتين في الـ 5.00 مساء، وفي الـ 7.00 مساء يلعب العربي بـ12 نقطة مع السالمية ثالث الترتيب بـ14 نقطة. ويتصدر «الأصفر» ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة يليه الكويت بـ 22 نقطة.



وكان الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد بقيادة المدرب المصري مجدي أبوالمجد قد أعلن أول من أمس قائمة «الأزرق» التي ستخوض معسكرا تدريبيا في تايلند استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة التي تستضيفها بالي الأندونيسية خلال الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل.



وضمت القائمة 14 لاعبا، هم: عبدالله عيسى، سلمان السماك، إبراهيم البلوشي، فهد فيروز، عبدالرحمن الجيماز، عبدالوهاب المزين، مشاري النوبي، محمد فاضل، علي أشكناني، محمد متعب، فهد كرم، أحمد مراد، وبدر الشمري.