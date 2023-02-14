

أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي سعي مجلس الإدارة إلى الارتقاء بكل ألعابه الرياضية الشتوية الخمس التي يشرف عليها، وتطوير منشآت النادي بما يخدم الشباب الرياضي الممارس لهذه الألعاب الأولمبية.



وأعلن العجمي في مؤتمر صحافي انه تم انضمام 5 لاعبين محترفين في لعبة هوكي الجليد للمشاركة مع الفرق الرياضية بالنادي ضمن منافسات الدوري الكويتي لرفع مستوى البطولة، موضحا: «اللاعبون سيشاركون زملاءهم الكويتيين في الأندية الخمسة بواقع لاعب لكل فريق، وهم جميعا من لاعبي الدرجة الأولى في بطولات بلادهم المحلية».



وذكر أن تأثير المحترفين سيكون إيجابيا لرفع مستوى نظرائهم الكويتيين، من خلال منحهم خبرة المباريات، خاصة أن لاعبي «أزرق الهوكي» تنتظرهم المشاركة في كأس العالم للعبة للمستوى الرابع في منغوليا أواخر مارس المقبل، كما أشار إلى أن النادي بصدد إنشاء صالة جديدة في النادي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاعبين.



وذكر أن النادي حريص أيضا على رفع مستويات لاعبيه في ألعابه الأخرى وهي الفيغر والكيرلنج والسبيد والسكي من خلال إقامة بطولات محلية وإشراكهم في البطولات الخارجية.