

استضافت الكويت منافسات كرة الشارع أو الـ «ستريت بول» للفرق الثلاثية (3 ضد 3) في كرة السلة على ملعب المارينا في الآونة الأخيرة.



وبعد منافسات حامية خلال تصفيات بطولة «ريد بل هاف كورت»، انتقل الصراع إلى مرحلة النهائيات الوطنية التي أقيمت 11 الجاري وشهدت حضورا جماهيريا واسعا، وأسفرت عن تتويج فريق SAS الذي انتزع بالتالي بطاقة التأهل وتمثيل الكويت في النهائي العالمي المقرر في صربيا، حيث سيتواجه الفائزون في تصفيات أقيمت في أكثر من 29 بلدا لانتزاع اللقب الأسمى.



وأضافت OTB لمسة من الإبداع والشغف لمنافسات هذه السنة للحدث بحلته المتجددة بالشراكة مع «أكوا إيفا»، «سبالدينغ»، «فيلا» و«ماك ديفيد».



معلوم أن فريق «يونيتي» انتزع اللقب المحلي في العام الماضي، وخاض لاعبوه تجربة استثنائية عندما مثلوا الكويت في النهائي العالمي في مصر على ملعب مفتوح عند سفح الأهرامات.



وتعتبر «ريد بل هاف كورت» إحدى أهم مسابقات الـ «ستريت بول» لدى الرجال والسيدات في العالم، وبوابة العبور نحو النجومية.