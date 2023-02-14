

استعد مان سيتي حامل اللقب بأفضل طريقة لما ينتظره في منتصف الأسبوع من اختبار شاق أمام أرسنال المتصدر بفوزه على ضيفه أستون فيلا 3-1، في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على «ستاد الاتحاد»، وضع سيتي خلفه الهزيمة التي تلقاها في المرحلة الماضية في أرض توتنهام 0-1 وما يشاع عن إمكانية معاقبته بسبب اتهامه بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية، واستعد بأفضل طريقة للموقعة المنتظرة الأربعاء في ملعب أرسنال في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.



ورفع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط عن أرسنال المتعثر على أرضه أمام برنتفورد (1-1).



وسجل ثلاثية السيتي كل من رودري في الدقيقة الرابعة وإلكاي غوندوغان في الدقيقة 39 ورياض محرز في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما أحرز أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 61.



إسبانيا



واصل برشلونة انتصاراته المتتالية وابتعد 11 نقطة مؤقتا بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 1-0 على ملعب «لاسيراميكا» في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق النادي الكاتالوني الأهم قبل اختباره العسير الخميس المقبل أمام ضيفه مان يونايتد في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بتسجيله هدف الفوز في الشوط الأول عبر واعده بيدري وتحديدا في الدقيقة 18 وحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وهو الفوز الثامن تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات والسادس في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.



إيطاليا



اقترب نابولي خطوة إضافية من تحقيق حلمه بلقب أول منذ 1990 بعدما ثأر من ضيفه كريمونيزي بالفوز عليه 3-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، حقق نابولي انتصاره السادس تواليا وابتعد بالصدارة. ويدين فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه الثأري على كريمونيزي الذي أخرجه في منتصف الشهر الماضي من ثمن نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه بركلات الترجيح، الى الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا والنيجيري فيكتور أوسميهن اللذين واصلا تألقهما بتسجيلهما أول هدفين.



واحتفل «كفارا» بعيد ميلاده الثاني والعشرين بأفضل طريقة من خلال افتتاحه التسجيل في الدقيقة 21.



ثم حسم أوسيمهن في الدقيقة 65 النقاط الـ 3 وعزز صدارته لترتيب الهدافين بهدفه السابع عشر في 18 مباراة، و، قبل أن يضيف المقدوني الشمالي إليف إيلماس الثالث بعد تبادله الكرة مع جوفاني دي لورنتسو (79).