انقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في نيوزيلندا وألغيت مئات الرحلات الجوية الاثنين بسبب عاصفة استوائية اجتاحت شمال البلاد. وأعلنت حالة الطوارئ في خمس مناطق في الجزيرة الشمالية يقيم فيها نحو ثلث سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.1 ملايين نسمة.



وعلى الرغم من تراجع حدة العاصفة «غابرييل»، إلا أنها اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارا بالطرق وتسببت في قطع خطوط الكهرباء.



وضربت رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة منطقة نورثلاند بينما بلغت سرعة الرياح على جسر ميناء أوكلاند 110 كيلومترات في الساعة.



وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف شخص بعد ظهر الاثنين.