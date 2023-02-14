تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد «ماجيك مايكس لاست دانس» للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات قاربت 8.2 ملايين دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



ووصف المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، هذه النتيجة بأنها «انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي». وهذه أول مرة منذ سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر لشباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى عشرة ملايين دولار.



في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الفائت مؤاتية للسينمائي جيمس كامرون.



فقد حصد فيلمه «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» 6.9 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد، بينما احتلت النسخة المجددة الثلاثية الأبعاد من فيلمه الشهير «تيتانيك» المركز الثالث بعدما نالت 6.4 ملايين دولار، وهي أول مرة يحتل عملان للمخرج نفسه اثنين من المراكز الخمسة الأولى على شباك التذاكر.