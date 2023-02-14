سجل مطار هيثرو في لندن أفضل بداية عام منذ وباء كوفيد، وفق ما كشف الاثنين.



وعبر أكثر من 5.4 ملايين مسافر المطار في يناير، وهو مستوى غير مسبوق منذ مطلع 2020.



كما انتعش الطلب بعد اضطراب شديد في الفترة التي سبقت عيد الميلاد عندما أضرب عناصر قوات الحدود احتجاجا على أجورهم.



وقال الرئيس التنفيذي جون هولاند-كاي في بيان: «عاد هيثرو إلى أفضل أداء له».



وأضاف المطار الاثنين أنه يرحب بالأنباء الأخيرة التي تفيد بأن «بريتش ايرويز» و«فرجن أتلانتك» ستستأنفان رحلاتهما إلى الصين في الربيع، بعدما رفعت القوة الاقتصادية الآسيوية قيود «كوفيد» بالكامل.



سدد «كوفيد» ضربة لقطاع الطيران على مستوى العالم، إذ تراجعت حركة السفر بشكل كبير، ما حمل شركات الطيران على إلغاء آلاف الوظائف عام 2020.



وتعافى الطلب بشكل كبير بعدما رفعت تدابير الإغلاق، لكن شركات الطيران والمطارات على حد سواء واجهت صعوبات في العثور على ما يكفي من الموظفين.