إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض بعد مرور ثمانية أيام وخسائر تركيا تقارب ٨٤ مليار دولار.. وقطر تبدأ بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى مناطق الزلزال



دخلت المناطق المنكوبة في جنوب تركيا وشمال سورية أسبوعها الثاني بعد كارثة الزلزال، وقارب تعداد الضحايا الـ40 ألفا وسط تحذيرات من تضاعف الرقم خصوصا بعد اعلان الأمم المتحدة أن مرحلة الإنقاذ شارفت على النهاية.



ففي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، ارتفاع حصيلة الوفيات، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص آخر. بينما تجاوز عدد الوفيات في سورية المجاورة الـ5900 شخص على الأقل، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.



وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث خلال زيارة لمدينة حلب السورية أمس، إن مرحلة الإنقاذ «تقترب من نهايتها» بعد مرور أكثر من أسبوع، وأن الحاجة الماسة ستصبح أكبر لتوفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.



وأضاف غريفيث «الأكثر إثارة للدهشة هنا أنه حتى في حلب التي عانت كثيرا جدا طوال هذه السنوات، تمثل هذه اللحظة أسوأ ما كابده هؤلاء الأشخاص». وتوقع أن تتجاوز حصيلة الوفيات النهائية الـ50 ألف شخص.



وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده استقبلت عروض دعم ومساندة من 99 دولة، وأن 91 دولة تعهدت بإرسال آلاف الخيام إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وأن 9401 من فرق الإنقاذ الدولية تعمل في تركيا حاليا، فيما يستمر السجال حول دخول المساعدات الى شمال غرب سورية وسط انتقادات للأمم المتحدة التي اعترفت بـ«خذلانها» المتضررين هناك.



وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تسمح بتدفق جديد للاجئين المتضررين من الزلزال من سورية.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة ان «مزاعم بأن ثمة تدفقا جديدا للاجئين من سورية إلى تركيا غير حقيقية. لن نسمح بذلك. هذا أمر لا نقاش فيه».



وكان يعلق على شائعات بأن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا مرة أخرى عقب الزلزال. وقال أوغلو إن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.



وأردف «جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية. ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر».



وأضاف «نسهل المساعدات الإنسانية على السوريين، ولكننا لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين. هاتان قضيتان منفصلتان».



إلى ذلك، قال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ نحو 100 عام خلف دمارا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.



وقدر تقرير نشره الاتحاد تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة و10.4 مليارات دولار خسائر في الدخل القومي و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.



وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الدولة سوف تستكمل إعادة بناء المساكن في غضون عام وأن الحكومة تعد برنامجا «لجعل البلاد تنهض من جديد».



إلى ذلك، قال مسؤول قطري لرويترز أمس إن قطر تبرعت بكبائن ومنازل متنقلة استخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسورية لإيواء من فقدوا منازلهم.



وأضاف المسؤول أن سفينة تحمل أول 350 وحدة غادرت قطر متجهة إلى تركيا أمس الأول.



وقال صندوق قطر للتنمية على تويتر إن الدوحة تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى مناطق الزلزال.

وقال المسؤول «في ضوء الاحتياجات الملحة، اتخذنا قرارا بشحن الوحدات إلى المنطقة، مما يوفر الدعم الفوري الذي تشتد الحاجة إليه لشعبي تركيا وسورية».



وكان الحظ حليفا للكثير من قاطني المناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا، ونجا بعضهم حتى بعد مرور أكثر من أسبوع على الهزة الأولى التي بلغت شدتها 7.8 درجات، وكانت تبدو عمليات الإنقاذ هذه غير ممكنة بعد فترة 72 ساعة التي يعتبرها الخبراء حاسمة بعد الكارثة، لكن القدر كان له كلمة أخرى حيث تم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد مرور 175 ساعة على الزلزال في هاتاي. وتمكنت فرق الإنقاذ في ولاية أنطاكيا من إنقاذ سيدة أخرى بعد بقائها تحت الأنقاض 177 ساعة.

كما جرى إنقاذ شخص يبلغ من العمر 35 عاما من تحت الأنقاض بعد مرور 177 ساعة على الزلزال في أديامان. وأعلن وزير النقل التركي وتقارير إعلامية إنقاذ طفلة تدعى ميراي عمرها 6 سنوات من تحت أنقاض مبنى سكني في ولاية أديامان بعد 178 ساعة من الزلزال.



أكثر من ذلك، تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا من إنقاذ طفل عمره 13 عاما من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة من وقوع الزلزال.

وأظهرت لقطات لوكالة رويترز أن رجال الإنقاذ انتشلوا الصبي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في ولاية هاتاي في اليوم الثامن منذ وقوع الزلزال المدمر. وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف.



وليل الأحد - الاثنين، أنقذ سبعة أشخاص أحياء، وفق الصحافة التركية، من بينهم طفل يبلغ 3 سنوات في قهرمان مرعش وامرأة تبلغ 60 عاما في بسني في محافظة أديامان. كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عاما بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.



وأنقذ كل من مصطفى البالغ سبع سنوات ونفيسة يلماز البالغة 62 عاما في محافظة هاتاي في جنوب شرق تركيا، على ما أفادت وكالة الأناضول في وقت مبكر أمس. وبقي الاثنان عالقين 163 ساعة تحت الأنقاض قبل أن ينقذا أمس الأول.



أما الوضع في شمال غرب سورية، فلم يكن على هذه الصورة، حيث توقف الإعلان عن إنقاذ عالقين تحت الإنقاذ منذ يوم الجمعة بعد استنزاف قدرات فرق الإنقاذ المحلية المتواضعة أصلا والتي لم يصلها شيء من المعدات المساعدة في البحث عن ناجين كالكلاب المدربة أو أجهزة التعقب الإلكترونية ولا حتى معدات رفع الأنقاض باستثناء تلك الموجودة أصلا في المنطقة.

وأعلن الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» أنه تحول من إنقاذ الضحايا إلى انتشال الجثث. وطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول عدم إرسال المعدات اللازمة وتأخر دخول المساعدات لما بعد 6 أيام من وقوع الكارثة.