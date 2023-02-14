هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن الدولة قررت التدخل بقوة لدعم قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتاج إلى 30 مليار جنيه لتطوير واستكمال إنشاء المصانع التابعة لها، فضلا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه.



جاء ذلك في التصريحات الصحافية لرئيس الوزراء خلال زيارته امس لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج، يرافقه خلالها وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير قطاع الأعمال العام م.محمود عصمت، ومحافظ الغربية د.طارق رحمي، ومسؤولو الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.



وأعرب مدبولي عن سعادته بتواجده اليوم في مدينة المحلة الكبرى، أحد أهم القلاع الصناعية في مصر، مشيرا إلى وجود رؤية مهمة للدولة المصرية في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن هناك تساؤلات مثارة حول ما إذا كانت الدولة تستثمر في قطاع الصناعة وتشجعه وتعتبره أولوية، معقبا بأن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في هذا المصنع تحديدا.



وقال رئيس الوزراء: في إطار من الشفافية، أنشئت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي تابعنا الفيلم الوثائقي بشأنها، في عام 1927، أي أنها في غضون 4 سنوات ستمر 100 عام على إنشائها، وكان إنتاج تلك الشركة في مرحلة من المراحل يعادل 40% من اقتصاد مصر.



وتابع: ذلك الوضع لم يستمر، بالنسبة لتلك الشركة وأيضا الغالبية العظمى من شركات الدولة العاملة في هذه المجالات، فمع مرور عقود طويلة ضعفت المتابعة المستمرة لتلك الشركات، وكان يتم تعيينات لكوادر وموظفين ليسوا بالضرورة مدربين أو مؤهلين للعمل في هذه الشركات.



وأضاف: في ضوء ذلك وبمرور الوقت أصبح قوام العاملين في الشركة أضعاف المطلوب في مثل تلك الشركات، من الناحية الاقتصادية ومن منظور الجدوى، وعلى مدار سنوات طويلة أصبح رئيس الشركة أمام عدد كبير للغاية من العمالة والموظفين، وكل ما يعنيه هو توفير رواتب لتلك العمالة، وبناء على ذلك، زادت إشكالية تهالك الماكينات واحتياجها إلى الصيانة في ظل الموارد المحدودة التي تكفي بالكاد رواتب العمال، ومع مرور الوقت بدأت تلك القلاع تدريجيا في التدهور والانهيار.