

ناهد إمام



قال د.محمد معيط وزير المالية إننا حريصون على تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية، لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية وآلية المدفوعات المشتركة، تحفز التجارة البينية بين الأشقاء، ومن ثم الإسهام في زيادة حجم الاستثمارات، بما يساعد في تخطي العالم العربي لتبعات الأزمة العالمية، بمختلف روافدها وتداعياتها المعقدة التي ترتب عليها ضغوط هائلة على مختلف الدول خاصة البلدان النامية.



جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير امس مع د.عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي، في إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون العربي، في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وقد اتفق الجانبان، على أهمية عقد المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأكد الوزير، أن هذا المنتدى يمثل إطارا لتعزيز الحوار بين وزراء المالية العرب، وصندوق النقد الدولي، على نحو يسهم في تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يؤدى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.



ومن جانبه، أوضح د.عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أننا مستمرون في دعم الاقتصاد المصري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو، ويتمتع بقدر كبير من المرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، على نحو يسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية.