أعلن رئيس فريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح أن الفريق انهى عمليات البحث والإنقاذ في منطقة «إصلاحية» إحدى المواقع المتضررة من الزلزال والمناطق المنكوبة في تركيا ويواصل جهوده في منطقة كهرمان مرعش.



وقال العقيد المفرح في تصريح لـ «كونا»: ان إدارة الكوارث التركية أعلنت عدم حاجة فرق البحث والإنقاذ الدولية في منطقة إصلاحية والاكتفاء الذاتي بعمليات البحث.



وأضاف ان «ادارة الكوارث التركية وجهت بعض الفرق إلى العودة إلى بلادها لكنها طلبت من فرق البحث والإنقاذ الكويتي بالتوجه إلى منطقة كهرمان مرعش لمساعدة فرق البحث والإنقاذ هناك في عمليات البحث».



وقال إن منطقة كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا في هذه الكارثة، مشيرا إلى أنه تم طلب فريق البحث الكويتي على تلك المنطقة بسبب الإمكانيات والعتاد والأجهزة التقنية التي يمتلكها فريق البحث والإنقاذ الكويتي، موضحا ان فريق البحث والإنقاذ الكويتي مازال يبذل جميع الجهود اللازمة للمساعدة بإنقاذ الأرواح بين الأنقاض.