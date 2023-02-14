عزا مصدر في مصرف سورية المركزي الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إلى زيادة حوالات السوريين المقيمين في الخارج لذويهم لمواجهة تداعيات الزلزال، فضلا عن المساعدات الدولية التي تصل الى مناطق سيطرة الحكومة.



وأوضح المصدر، حسبما نقل عنه موقع «أثر»، أن انخفاض سعر صرف الدولار سببه ازدياد الحوالات الخارجية من جهة وموضوع رفع العقوبات إضافة إلى المساعدات التي تأتي من الخارج والتصريف الزائد من قبل المواطنين لمدخراتهم من العملة الصعبة وتحويلها الى ليرة لشراء احتياجاتهم التي ازدادت خاصة بعد كارثة الزلزال «الأمر الذي أحدث زيادة في عرض الدولار» وتسبب في انخفاض سعر تصريفه.



وحول ما إذا كان سيصدر إجراءات جديدة بالنسبة لتصريف الـ 100 دولار عبر الحدود والمطارات، خاصة بعد حادثة الزلزال الكارثي حتى تستطيع الناس الدخول إلى البلد والاطمئنان على أسرهم، قال المصدر لـ «أثر»: هكذا قرار يجب أن يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء ولا علاقة للمصرف به المصرف جهة تنفذ وتعمم بعد أن يصدر أي قرار.



وكان مصرف سورية المركزي خفض سعر صرف الحوالات حسب نشرة الصرافة والحوالات إلى 6600 ليرة سورية، حيث يكون بذلك انخفض 300 ليرة سورية عن السعر المحدد قبل أيام (6900)، فيما تجاوز قبل الزلزال الـ 7200 ليرة في السوق السوداء.



وعاود سعر صرف الدولار بالسوق السوداء الارتفاع قليلا حيث سجل خلال تداولات الأمس تحسنا في عموم المحافظات السورية، بحسب موقع الليرة اليوم.



وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 75 ليرة (أي بنسبة تقارب 1.12%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 6675، وسعر مبيع يبلغ 6775 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 6700 و6775 ليرة.



أما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 75 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.12%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 6675، وسعر مبيع يبلغ 6775 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 6700 و6775 ليرة.



بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 350 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 5.60%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 6400، وسعر مبيع يبلغ 6600 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 6250 و6600 ليرة.