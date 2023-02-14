بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، غادر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد البلاد لزيارة فريق البحث والإنقاذ الكويتي في جمهورية تركيا الصديقة وذلك للاطمئنان على أحواله ومتابعة عمليات الاغاثة والمهام التي أوكلت إليه من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، كما ينقل الفريق المكراد إلى

فريق البحث والإنقاذ الكويتي تحيات وتقدير القيادة السياسية للدور الكبير والإنساني الذي يبذله الفريق في عمليات انتشال الضحايا.



وعلى هامش الزيارة الى جمهورية تركيا الصديقة، سيقوم الفريق خالد المكراد بالاجتماع مع المسؤولين في إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، وذلك لبحث آخر المستجدات في عمليات الإنقاذ التي تتم إثر الزلزال المدمر.