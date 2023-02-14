توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس باردا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 17 درجة مئوية أما الصغرى فتصل غلى 12 درجة مئوية.