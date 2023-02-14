نجحت فرق البحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء، في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية (قهرمان مرعش) بعد مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الفرق تمكنت من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عاما) وشقيقه باقي (21 عاما) من تحت أنقاض المبنى الذي كانا يقطنانه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو ونقلا مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وما زالت أيادي فرق الإنقاذ تحفر بكل ما لديها من قوة وامكانات لإزالة الركام وإنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة مع اقتراب المرحلة الأخيرة والحرجة في عمليات الإغاثة.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الحالي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.