قام وفد من مركز الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في حلف شمال الأطلسي يرافقهم مستشار من وزارة الدفاع التشيكية بزيارة خاصة إلى مركز المواد الخطرة في قوة الإطفاء العام صباح امس الاثنين، وكان في استقبالهم مدير إدارة المهام الخاصة العقيد أحمد ناصر عبدالله، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي. وخلال الزيارة قام أحد ضباط مركز المواد الخطرة بشرح كيفية التعامل مع الحوادث الكيميائية والنووية وأهم ماتوصلت له تكنولوجيا الإطفاء والمواد الخطرة، وقام الوفد بجولة تفقدية في مركز المواد الخطرة والتعرف على كيفية عمل المركز في التعامل مع اي مواد إشعاعية او كيميائية وكيفية طرق عمل آليات المركز في مثل هذه الحوادث التي يكون لها طابع خاص ، وتقييم المخاطر التي قد تنتج عنها.