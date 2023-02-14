بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري، أن التراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية الكويتية الخاصة بجمع التبرعات لمتضرري الزالزل الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري والتي منحت لها منذ بداية الأزمة لا تزال مستمرة استكمالا لمسيرة الحملة الوطنية ( الكويت بجانبكم).

وأشار في تصريح صحافي، إلى أن التنسيق مستمر مع قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية في ما يتعلق بتنفيذ كافة المشاريع واأنشطة الإغاثية في تلك الدول. وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بدعم ومساندة المتضررين.