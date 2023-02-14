دعا المستشار في الديوان الاميري الشيخ فيصل الحمود، الشباب إلى التعامل الايجابي مع احتفالات الأعياد الوطنية.

ووجه النصح لأبنائنا ‫وشبابنا‬ بالابتعاد عن الاستهتار الذي يعرّض حياتهم وحياة الأخرين للخطر وكذلك التقيد بقوانين المرور وعدم ازعاج المارة، كما حث على تقديم نموذج إيجابي يعكس أخلاقيات وسلوك الكويتيين وحرصهم على السلامة العامة والممتلكات والابتعاد عن الممارسات المستهترة التي تعكر اجواء الاحتفالات بالأعياد.

وهنأ الشيخ فيصل القيادة والشعب والشباب الكويتي بالأعياد الوطنية، داعيا العلي القدير دوام الخير والنعم والازدهار والامن والرخاء للكويت واهلها.