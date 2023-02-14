عاطف رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن بدء التوزيع الفعلي لـ 114 قسيمة سكنية بمساحة 400م2 في مدينة جابر الأحمد بدءا من الخميس المقبل.



وقال العجمي في تصريح صحافي إن «السكنية» ستباشر توزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الأولى من القسائم الحكومية بإجمالي 49 قسيمة بدءا من يومي الخميس والإثنين 16 و20 فبراير الجاري.



وذكر أن المؤسسة ستستكمل توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 21 الجاري يليه يوم الأربعاء موعد إجراء القرعة للدفعة الأولى.



وأضاف أن المؤسسة خصصت يومي الخميس والأحد 2 و5 مارس 2023 لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثانية من القسائم بإجمالي 65 قسيمة، على أن يلحقها الاثنين والثلاثاء من الأسبوع ذاته توزيع بطاقات الاحتياط.



وأشار إلى أن المؤسسة تختم توزيعات القسائم الـ 114 يوم الأربعاء 8 مارس 2023، مؤكدا أن توفير هذه البدائل السكنية للمواطنين جاءت حرصا من مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير الرغبات المناسبة لهم.



وأكد العجمي أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسريع وتيرة التوزيعات وتوفير المشاريع الإسكانية للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.