غادة شوقي: رؤية وحكمة القيادة قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها

ندى أبونصر



احتفلت مجموعة المرأة الدولية بذكرى استقلال وتحرير الكويت في فندق كراون بلازا الفروانية، بحضور ضيفة الشرف الشيخة انتصار سالم العلي وسفيرة اندونيسيا لينا ماريانا، ورئيسة بعثة سفارة جمهورية غويانا التعاونية نيرا دوخي ونخبة من سيدات المجتمع الكويتي.



استهل الحفل بالنشيد الوطني للكويت الذي عزفته الفرقة النحاسية التابعة لوزارة الدفاع، تلاه بعض الأغاني الوطنية الكويتية.



‏‎وألقت حرم سفير جمهورية مصر العربية ورئيسة المجموعة غادة شوقي كلمة نقلت من خلالها تحيات الشيخة هنوف الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة، بهذه المناسبة الوطنية، متمنية للعضوات إقامة سعيدة في بلدهم الثاني الكويت.



وهنأت شوقي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.



وشددت شوقي على رؤية وحكمة القيادة الكويتية التي قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها، حيث كان للشيخ عبدالله السالم دور بارز في بناء الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة تامة وديموقراطية وحديثة، حيث ان الإنجازات الكبيرة والمستمرة التي حققتها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي أدت إلى التنمية والاستقرار والأمن.



بدورها، تحدثت الشيخة انتصار سالم العلي كضيفة الشرف في الحفل، مشيدة بعمل مجموعة المرأة الدولية في جهودها لنشر الوعي الثقافي بين عضواتها والمجتمع الكويتي.



وقالت ان الكويت منذ استقلالها منذ أكثر من 60 عاما أقامت علاقات ديبلوماسية جيدة وتتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع دول العالم.

وأكدت إيمانها الراسخ بالإيجابية والالتزام بالسعادة الشاملة في مبادرتها غير الربحية «النوير»، لافتة إلى ضرورة الاستمتاع بالجمال الموسمي للزهور البرية الرقيقة (النوير) التي تنمو عكس التوقعات في أكثر الأماكن غير المتوقع نموها فيها، وذلك يعتبر احد رموز المرونة والصمود والإيجابية.