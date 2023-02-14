عبدالله الراكان

أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ماجد الميموني أن طلبة الهيئة يعانون من مشاكل كثيرة وعلى رأسها مشكلة الشعب الدراسية المغلقة، جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه الاتحاد أمام ديوان عام الهيئة في الشويخ، بمشاركة مجموعة من الطلبة.



وأوضح الميموني أن الاتحاد سعى جاهدا لتوصيل صوت الطلبة ومدى معاناتهم من مشكلة الشعب المغلقة، وقد طرق كل الأبواب للوصول إلى حل مرض يحافظ على مستقبل الطلبة ولكن لا حياة لمن تنادي، موضحا أن الاتحاد قام بتوجيه عدة مراسلات ومناشدات لمسؤولي الهيئة وأوصلنا صوت الطالب وأن مستقبله الدراسي معرض للخطر بسبب الشعب المغلقة.



وأكد الميموني أن الاعتصام هو بداية التصعيد ضد إدارة الهيئة وستكون كافة الخيارات مطروحة للحفاظ على مستقبل الطلبة.



من جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.خالد الصيفي إن مشكلة الشعب المغلقة تعتبر صداعا يؤرق جميع الأطراف وحتى الآن لم نجد لها حلا جذريا، موضحا أنه من بين الحلول التي طرحناها والقابلة للتطبيق هي تعيين الكويتيين من أصحاب الشهادات المتخصصة إما بالأصالة او بالندب لفتح المزيد من الشعب الدراسية والاستفادة من شهادات المواطنين.



وأوضح د.الصيفي أن رابطة التدريس تتفهم العمل النقابي والاعتصام الذي أقامه اتحاد الطلبة والممارسات النقابية، مبينا أنه تمت مطالبة الاتحاد بتزويد الرابطة بمطالبهم لتحديد موقف الرابطة من هذا الاعتصام، مبينا أن حل الشعب الدراسية لابد ان يحل بشكل جذري ومستدام.