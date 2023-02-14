وجّه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته، للكويت موقع جغرافي بحري متميز واستراتيجي كونها تقع بالقرب من أهم ثلاث مسارات مائية ملاحية في المنطقة والعالم ولهذه الخصوصية الجغرافية واعتماد البلاد على النفط كمصدر وحيد برزت أهمية دور القوات البحرية وأسطولها في حماية مصالحنا وتأمين مسار ناقلات النفط من وإلى البلاد وقدرتها على مدى التعامل مع التهديدات التي تظهر بين الحين والآخر والمرتبطة بالوضع الإقليمي واقتراب زوارق الحرس الثوري وزوارق عسكرية عراقية وأخرى غير معلومة من مياهنا الإقليمية لعدة مرات.

وقد شكلت هذه التهديدات خطورة على أمننا وأمن الناقلات والمنشآت النفطية لاسيما بعد تسريب أخبار في تقارير دولية تؤكد وجود تعديات واستفزازات غير معلن عنها في مياهنا الإقليمية وبالقرب منها واقتراب زوارق ودخولها في مياهنا الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على الدولة.

وطالب تزويده بالآتي:

1. هل حدثت تعديات من الحرس الثوري أو أي زوارق عسكرية عراقية على مياهنا الإقليمية خلال السنة الماضية؟، إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكيفية تعامل القوات البحرية مع هذه التعديات.

2. هل اخترقت مياهنا الإقليمية زوارق عسكرية عراقية في شهر فبراير الجاري؟ إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالآلية التي تعاملت معها القوات البحرية مع هذه الزوارق، وهل حدثت اشتباكات وما هي حصيلة هذه الاشتباكات؟

3. أعلن في وقت سابق عن إنشاء تحالف دولي مع عدة دول منها الكويت لتأمين مياه الخليج لإمداد الطاقة للعالم ومحاربة القرصنة البحرية عن طريق منع القطع البحرية والزوارق السريعة من الاقتراب من ناقلات النفط، ما حصيلة هذا التحالف ودور القوات البحرية الكويتية فيه، وماذا اسفر عنه، وما الالتزامات المفروضة على الجانب الكويتي في بنوده؟

4. وفقا لتقارير دولية تمتلك القوات المعادية التي اعتادت على عمل استفزازات مستمرة فارقا تقنيا واضحا في المعدات لاسيما في وجود مشروع لديهم وأطماع في منطقتنا الخليجية، وعليه، ما استعداد قواتنا البحرية على صعيد - الآليات والمعدات - لتعزيز قوة الردع، وتقليل المخاطر المحتملة لا قدر الله خاصة مع الفارق التقني لدى القوات التي اعتادت على اختراق مياهنا الإقليمية؟

5. ما خطة القوات البحرية لمواجهة أساليب القراصنة الذين اعتادوا على اختراق مياهنا الإقليمية ومواجهة سفنهم غير المأهولة والطائرات المسيّرة التي يتسلحون بها والأدوات الأخرى التي يتعامل بها القراصنة بالقرب من مياهنا الإقليمية؟

6. تزويدي بدور وجاهزية الرادارات البحرية في رصد الزوارق والقطع البحرية التي تقترب من مياهنا الإقليمية.

7. تنسيق وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية في التعديات المستمرة أو الاستفزازات الأخرى المتعلقة بمياهنا الإقليمية وما أسفر عنه هذا التنسيق؟