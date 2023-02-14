المواطن لاحظ تغيراً في الأطعمة التي تعدها الوافدة فاكتشف الفاجعة بكاميرا سرية

سعود عبد العزيز

أمر مدير عام مديرية أمن حولي العميد زياد الخطيب باحتجاز خادمة فلبينية في نظارة احد مخافر محافظة حولي، وذلك بعد اعترافات ادلت بها اكدت فيها تعمدها وضع قاذورات في أطعمة تعدها لأسرة كفيلها بمنطقة الرميثية.

وبحسب مصدر امني لـ«الأنباء» فإن مواطنا تقدم اليوم الى أحد مخافر محافظة حولي، وقدم مقطع ڤيديو تظهر فيه الخادمة وهي تخرج القاذورات وتضعها في ساندويتشات تعدها، مشيرا الى انه لاحظ وزوجته تغير اطعمة تعدها الخادمة فوضع كامير سرية في غرفة إعداد الطعام وفوجئ بهذه التصرفات غير الآدمية.

وأضاف المصدر: تم توقيف الخادمة وبمواجهتها بالڤيديو الذي حصلت عليه « الأنباء» وتتحفظ عن نشره، اعترفت بما صدر عنها، وجار الوقوف على الأسباب التي دعتها لذلك.