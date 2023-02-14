ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 لكرة القدم في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.

وجاء في بيان للهيئة الدولية، على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زيوريخ السويسرية، «فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة 7 أندية، عين مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023».



ويأتي الإعلان بعد 3 أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.



وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات وقطر والمغرب.



وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد واستضافة بطولات «ليف غولف»، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مان يونايتد إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.



واختيرت السعودية في أوائل الشهر الجاري لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.