الدوحة - فريد عبدالباقي



اطمأن فريقا الدحيل والريان على جاهزيتهما قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دور ثمن نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 لمنطقة الغرب، التي ستقام في الـ 6:00 مساء الأحد المقبل على ستاد الثمامة المونديالي، حيث أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تنظيم البطولة الآسيوية إلى قطر لاستضافة مباريات دور الـ 16 وكذلك دور الثمانية وقبل النهائي في البطولة وذلك بنظام التجمع.



وتشهد مواجهات دور الـ 16 لمنطقة الغرب لقاء قطري خالص يجمع الدحيل والريان، والهلال السعودي (حامل اللقب) مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.



وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ 16 يومي 19 و20 فبراير، وربع النهائي يوم 23 فبراير، وقبل النهائي يوم 26 فبراير.



يشار إلى أن مباراة الذهاب من الدور النهائي سوف تقام يوم 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).



الصدارة للدحيل



إلى ذلك، عزز نادي الدحيل صدارته لمسابقة الدوري القطري بعد فوزه الثمين على المرخية 3-1، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من المسابقة، اذ تقدم المرخية عبر لاعبه علي المهندي في الدقيقة 55، قبل أن يقلب الدحيل الأمور رأسا على عقب في غضون 5 دقائق، حيث سجل ثلاثة أهداف متتالية في 4 دقائق فقط عبر خالد محمد، والكيني مايكل أولونغا، والكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقائق 74 و76 و78.



وحقق الدحيل الفوز السادس تواليا رافعا رصيده إلى النقطة 32 مبتعدا في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد المرخية عند النقطة 12 في المركز الثامن.



الريان يهرب من الهبوط



وفي مباراة ثانية، واصل فريق الريان رحلته بالهروب من شبح الهبوط الذي لازمه منذ انطلاق الدوري، وذلك بعد أن حقق فوزا على الأهلي برباعية نظيفة. سجل أهداف اللقاء عبدالعزيز حاتم، والتشيلي جيسون فارغاس والإيفواري يوهان بولي في الدقائق (17 و54 و83 و90+5 ركلة جزاء).



واستعاد الريان توازنه عقب خسارته القاسية أمام العربي 0-3 في الجولة الـ 13، ليرتفع رصيده إلى النقطة 11، متقدما إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة ثالثة، سيطر التعادل الإيجابي على لقاء السيلية وأم صلال 1-1، وافتتح الإيراني مهرداد محمدي التسجيل لفريق السيلية في الدقيقة 33 مسجلا هدفه السادس هذا الموسم فيما أدرك أم صلال التعادل عبر لاعبه عادل علوي في الدقيقة 37.



ولم يتغير موقع أي من الفريقين على سلم الترتيب فبقي السيلية الذي وصل لتعادله الثاني هذا الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن أم صلال صاحب المركز الأخير والذي وصل لتعادله الخامس هذا الموسم، وهي النقطة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد المغربي طلال القرقوري بعد هزيمتين.



هذا، وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري عن العديد من القرارات الانضباطية، حيث تم إيقاف نجمي العربي أحمد سهيل والإسباني مارك مارتينيز مباراة واحدة (إيقاف فني) في مباراة العربي أمام السد بالدور نصف نهائي كأس قطر.