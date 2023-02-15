

عاطف رمضان



تمكن فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، من ضبط مخزن في منطقة الصليبية يحوي آلاف القطع من عوادم السيارات (اكزوزات) المخالفة للقانون.



وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء»، ان فريق طوارئ العاصمة بحضور وزير التجارة والصناعة مازن الناهض تمكن خلال مداهمة قام بها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، من ضبط المخزن المخالف، مشيرا الى ان المخزن كان يقوم بتوزيعها على عدد كبير من المحلات.



ولفت الظفيري الى ان فريق المفتشين راقب المخزن، وبناء على تعليمات مشددة من قبل وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة محمد العنزي، تم إغلاق المخزن ووقف ترخيص الشركة وتحويلها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.