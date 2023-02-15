

وقعت مؤسسة نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، تهدف الى تقديم مساعدات طبية وإجراء جراحة أطفال الأنابيب لغير القادرين على الإنجاب من الأسر المتعففة داخل البلاد.



وقال الرئيس التنفيذي لـ «نماء الخيرية» سعد العتيبي في تصريح لـ «كونا» إن المؤسسة حريصة على إرساء دعائم الشراكة المجتمعية مع جميع المؤسسات الخيرية لاسيما في تحقيق التكافل الاجتماعي للمرضى غير المقتدرين بغية إزالة جميع العوائق المادية والاجتماعية والنفسية من أمامهم.



وأكد العتيبي اهتمام وسعي «نماء الخيرية» إلى بث الأمل في نفوس المرضى غير المقتدرين عبر تحمل نفقات علاجهم وتقديم المساعدات الطبية الضرورية لهم، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تترجم جهود المؤسسة بهذا الشأن الصحي والذي يأتي على رأس أولوياتها.



وأفاد بأن أحد منطلقات العمل الخيري لـ «نماء الخيرية» يكمن في تلمس حاجات الأسر المتعففة الواقعية والملحة داخل البلاد، وذلك وفق إستراتيجية تساعد في التنمية الحقيقية للانسان وتسعى لحل مشاكله.