

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وتقويضا لكل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.



وجددت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته والعمل على وقف هذا القرار الأحادي الجانب وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.