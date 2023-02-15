

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزاز المحافظة بشراكاتها البناءة مع مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الرسمية والأهلية والخاصة والتطوعية وعلى النحو الذي يسهم في تحقيق أفضل مستويات الخدمة والرعاية لأهالي وقاطني ورواد المحافظة، والإبقاء على تميزها المعهود على الصعد كافة.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ في ديوان عام المحافظة امس الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان، حيث تم التداول في مجمل مجالات العمل المشترك بحكم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المحافظة والشركة، علاوة على بحث آفاق تطوير هذه الشراكة والدفع بها إلى مستويات أعلى، حيث أكد المحافظ الأهمية التي تنطوي عليها هذه الشراكة وخاصة في ممارسة وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية للجهتين.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان عن سعادته باللقاء، مشيرا إلى ان الكويتيين جميعا يعلمون مدى الارتباط الوثيق بين الأحمدي والنفط، ومن هذا المنطلق تعد شركة نفط الكويت جزءا أساسيا في محافظة الأحمدي بوجه عام وفي مدينة الأحمدي على نحو خاص لما لها من خصوصية بالغة.



وأكد العيدان التعاون البناء والمثمر والدائم بين شركة نفط الكويت ومحافظة الأحمدي، مشيرا إلى الاهتمام البالغ بأن تظل مدينة الأحمدي منطقة نموذجية يشار إليها ونموذج يحتذى، لما لها من طابع خاص يختلف عن باقي المناطق سواء من حيث البيوت أو الشوارع والزراعات، مما يعزز التعاون مع جهات الدولة وفي مقدمتها محافظة الأحمدي للحفاظ على هذا التراث.



وأشار العيدان إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في استراتيجية عمل شركة نفط الكويت ومحافظة الأحمدي بما يواكب التطورات المجتمعية والمناسبات الوطنية، وهو ما يظهر جليا في الأعياد الوطنية، لتقديم الخدمات المجتمعية لسكان مدينة الأحمدي سواء من المواطنين أو من موظفي الشركة، ومنها الخدمات الطبية في مستشفى نفط الكويت التي تقدم خدماتها للعاملين فيها وأسرهم، وأيضا لسكان المدينة إجمالا في حالات الطوارئ.