أسامة أبو السعود



تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد تقيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة التوجيه الفني العام بالتعاون مع جامعة الكويت مؤتمر مثاني الأول تحت عنوان «تاريخ التفسير في القرن الخامس عشر في مدينة صباح السالم قاعة المؤتمرات، وقد ناب عن الوزير وكيل وزارة الأوقاف بالتكليف محمد ناصر المطيري والذي ألقى كلمة قال فيها:



يسرني في البداية، أن استهل كلمتي بالإعراب عن مكنون المودة، ودلائل الترحاب مثنى، وثلاث، ورباع، لاسيما أن الكلمات لتقف على لساني عاجزة عن التعبير، فرحا وسرورا، وغبطة وابتهاجا، بتعانق جهتين عريقتين في المجال العلمي والديني وهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في إدارة التوجيه الفني العام، وجامعة الكويت، ليثمر تعاونهما فعالية علمية، رائعة، تنمو باسقة لتغدو معلما من معالم الكويت الثقافية، في عامنا هذا ألا وهي مؤتمر مثاني الأول تحت عنوان «تاريخ التفسير في القرن الخامس عشر»، معربا عن الترحيب بضيوف الكويت المشاركين في المؤتمر من الأقطار العريقة المختلفة على أرض الكويت التي عرف عنها كرم الرفادة، وطيب المقام.



وأوضح العليم أن الأمة قد بدأ وجودها العلمي والحضاري بنزول القرآن الكريم، ثم نشأت العلوم انطلاقا من هذا النص العظيم، تخدمه، وتفسره، وتستنبط منه، ونشأت مع ذلك علوم أخرى نتيجة تفاعلها مع غيرها من الأمم بسبب الفتوحات وغيرها، فتكون من كل ذلك تراث الأمة الذي يملأ خزائن الدنيا.



وعندما انفصل العقل المسلم عن الاتصال بمصدر حركته العلوي وهو (القرآن) من خلال بعض التفاسير المنحرفة، التي حرفت الكلم عن مواضعه بتأويلات بعيدة مغلوطة، وتفسيرات سقيمة مشبوهة، انطفأت جذوة القرآن المعرفية والمنهجية والتصورية في الوجدان والضمير، وساهمت تلك التفاسير - مع عوامل أخرى- في غياب الأمة عن الحضور، والشهود، واضطراب مفاهيمها، ومنذ ذلك الوقت تعيش أمتنا واقعا حرجا، فقد اخترق الاستعمار الفكري مجالات الأخلاق، والفكر، والسياسة، والاجتماع، الأمر الذي اقتضى أن تتجدد معه منهجية التفسير، وتتغير، لتعالج هذا الواقع المؤلم.



وأفاد العليم: إني أرى أن هذا المؤتمر القيم (تاريخ التفسير في القرن الخامس عشر) ليحمل على عاتقه قضيتين أساسيتين:



الأولى: انه يمثل دعوة صادقة من القائمين عليه إلى الوقوف عند تراث الأمة التفسيري، بجهود صادقة مخلصة، للمساهمة في جهود استخلاص أصول هذا العلم من مصادره، ليصير علما ضابطا لبيان القرآن الكريم من الفهم الصحيح حتى الاستنباط السليم.



ذلك أنه من اللافت للانتباه عند المشتغلين بالدراسات القرآنية والمتخصصين في مجالها أن الأمة لم تنضج «العلم الضابط لبيان القرآن الكريم»، كما صنعت مع علوم أخرى مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والبلاغة وغيرها، فعلم التفسير مازال بحاجة إلى تحرير مصطلحاته وفهومه، وضبط قواعده وأصوله، وتحديد دقيق لاتجاهاته ومجالاته.



وقد كان من نتائج ذلك التقصير أن أصبح التفسير ميدانا لمن شاء أن يقول في كتاب الله ما شاء، وظهرت أشكال من الشذوذ في الفهم والتكلف في تناول ألفاظ القرآن الكريم ونصوصه. حتى قال ابن تيمية في مقدمته: «إن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين».



أما القضية الثانية التي تواجه المؤتمر - لاسيما وأنه تناول تاريخ التفسير في زماننا هذا- فهي المساهمة في وضع منهجية فاعلة للتعامل مع السيل الجارف من الشبهات، والأباطيل، المتعلقة بتفسير النص القرآني مما سوقته وروجت له وسائل التواصل الاجتماعي وذلك كتشويه التفاسير التراثية ببعض ما ورد بها من أخطاء وما جاء فيها زلات بعض المفسرين، وتطييرها بين الناس، واعتبار ذلك هو التفسير المعتبر، والبيان الأصيل، لمراد الله عند علماء الأمة، ودعاتها، قاصدين بذلك هدم مرجعية كتب التفسير التراثية الأصيلة، وإضعاف الثقة بها، كمرحلة أولى من مراحل إضعاف هيبة النص القرآني في وجدان المسلمين في زمن أطلت فيه الشبهات، وعصفت بالقلوب رياح الشهوات.