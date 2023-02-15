أعلن ديوان الخدمة المدنية عن مشاركته في ملتقى الخبرات الخليجي المقام بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.



وأفاد البيان بأن رئيس الديوان د. عصام الربيعان ووكيل الديوان عبير الدعيج شاركا في عدد من الورش المقامة حول استشراف حكومات المستقبل.



وأشار إلى أن الدعيج أكدت خلال جلسة حوارية جاهزية المواهب الخليجية لمواجهة التحديات وقدرتها على مواكبة التغيرات، منوهة بقدرة الموارد البشرية الحكومية الخليجية على تلبية طموحات وتطلعات الحكومات.



وذكر البيان ان ‎الديوان قدم أمام المشاركين عرضا مرئيا وورقة عمل بعنوان (نظام التوظيف المركزي) باعتبار هذا النظام من التجارب الناجحة في مجالات الخدمة المدنية.