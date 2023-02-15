أجرى فريق شفاء الإنساني الكويتي لليوم الثالث على التوالي 9 عمليات جراحية عاجلة للمصابين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية الأسبوع الماضي، وتركزت على إصلاح كسور مضاعفة وإصابات في الأنسجة.



وقال استشاري الحروق والتجميل د.عبدالعزيز الرشيد في تصريح لـ (كونا) إن المصابين تعرضوا لكسور مضاعفة في منطقتي الأفخاذ والأكتاف والذراعين وكذلك فقدان أنسجة بمنطقتي الظهر والأفخاذ.



وأضاف ان طاقم الفريق الطبي المكون من جراحي العظام والحروق والتجميل والطوارئ الطبية أجرى في مستشفى (أمريكان) التركي في منطقة (الريحانية) بإقليم (هاتاي) 42 عملية جراحية للمتضررين من الزلزال.



وأوضح الرشيد أن الفريق الطبي تكفل كذلك بالأدوية والعلاجات الميدانية ولوازم التدفئة للنازحين.